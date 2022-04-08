SON DAKİKA - Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rus ordusu, Kramatorks'ta bir tren istasyonunu vurdu. Gelen son bilgilere göre en az 30 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişi yaralandığı belirtildi. Ukrayna'nın doğusunda yer alan tren istasyonu sivillerin tahliyesi için kullanılıyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

RUS ROKETLERİ TREN İSTASYONUNU VURDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. 24 Şubat'ta başlatılan müdahalede son gelen bilgilere göre Rus Ordusunun Kramatorks'ta bir tren istasyonunu vurduğu aktarıldı. İki roketle düzenlenen saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişi yaralandığı belirtildi.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BİR BÖLGEYE GİDEN TRENLERİ BEKLİYORLARDI"

Donetsk Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Binlerce kişinin tahliyesi sırasında Kramatorsk tren istasyonuna İskender füzeleriyle saldırı düzenlendi. 30'dan fazla kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Kramatorsk sakinleri o sırada savaştan kaçıyor ve güvenli bir bölgeye giden trenleri bekliyordu" denildi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN KULLANILIYORDU

Ukrayna'nın doğusunda yer alan tren istasyonu sivillerin tahliyesi için kullanılıyordu. Söz konusu tren hattı Lavyansk, Kramatorsk ve Lyman gibi şehirler için 'tek çıkış yolu' olarak biliniyor.

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08/04/2022 12:38