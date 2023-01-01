Geçmişi unutamayan 3 burç 2023 yılına girmekten son dakika vazgeçtiler. Onlar için yeni yılın bir anlamı yok. 2022 ve öncesinde kalan aşk hayatlarının izlerini taşıyorlar. İşte son dakika 2023 yılına girmekten vazgeçen 3 burç...

Herkesin heyecanla beklediği 2023 yılına girmek istemeyen 3 burç belirlendi. Onlar için 2022 yılında bıraktıkları kalıntıları halen değerli. Bazı insanlar iz bırakılan geçmişe dönmek ya da ondan hiç ayrılmamak isterler. Bu yüzden değişen yıllar onlar için bir anlam ifade etmez. Akılları fikirleri hep geçmiş yıllarda olduklarından 2023 yılına girmekten vazgeçerler.

2023 yılı onlar için tarihsel bir değişimdir. Asıl onlar için önemli olan şey ise iz bırakılan geçmiş tarihlerdir. Astroloji de sürekli geçmişi hatırlayan ve bir türlü önlerine bakamayan bu 3 burcu sizler için derledik.

TERAZİ BURCU

Geçmişi unutmaktan biraz zorlanan Terazi burçları bu yüzden 2023 yılı onlar için önemli değildir. Aslında 2023 yılında hayatlarında muazzam değişimler olacak olan Terazi burçlarının geçmiş takıntıları bir takım sıkıntılara neden olabilir. Değişen tarihten çok onları yaralayan hayatlarındaki değişen insanlardır.

BALIK BURCU

Biri Balık burçlarını geçmiş bataklığından kurtarsın. Balık burçlarının bu duygusal çöküşleri yenilikleri kaçırmalarına neden oluyor. Çok çabuk seven ve bağlanan Balık burçları ne yazık ki çok çabuk kopamıyorlar. Onlar için hayatlarına aldıkları herkes çok değerli ve önemlidir. Bu yüzden kolay kolay kimseyi almazlar. Aldıklarını da unutmazlar.

BAŞAK BURCU

Sürekli geçmişe olan özlemi Başak burçlarını bir adım öteye taşıyamaz. Çok güçlü gibi görünseler de Başak burçları içerden evleri başlarına yıkılmış. 2022 ve öncesi onların en önemli anlarını paylaştıkları zamanlardı. Başak burçlarının geçmişe saplanma huyları fiziksel sağlıklarını da etkiler.

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01/01/2023 23:01