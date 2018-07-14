Son dakika! ABD Esad rejimini vurdu

ABD öncülüğündeki savaş uçaklarıSuriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimine ait hedefleri vurdu.

Saldırıda en az 40 Esad rejimi askeri öldü. Gelen habere göre Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda yer alan ve DEAŞ'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı. Rejim askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı.

Rejim güçlerinin Hecin'in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat'ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi.