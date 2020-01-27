Son dakika: Afganistan'da uçak düştü

Uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

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27/01/2020
hk

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Son dakika: Afganistan'da uçak düştü

Afganistan'dan son dakika gelen bilgiye göre; Afganistan’ın Gazni Vilayeti'nde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden Ariana Afghan Airlines’a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi.

Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

27/01/2020 13:28
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TAGS: afganistan, uçak kazası
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