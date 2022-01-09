Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kara Kartal turnayı gözünden vuracak! İşte gol sıkıntısını çözecek o Brezilyalı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesi biten gol makinesi Elkeson, Beşiktaş'a menajerler vasıtasıyla teklif edildi. Siyah-beyazlılar, ülkesi Brezilya'dan da talipleri olan 32 yaşındaki santrforun menajerine yapılacak toplantının ardından geri dönüş yapacak. Çin'de müthiş istatistikleriyle dikkat çeken Elkeson, 185 maçta 112 gol ve 52 asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen verimin alınmadığı Batshuayi'nin yerine golcü arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Çin ekibi Guangzhou ile 12 Aralık'ta sözleşmesi biten Elkeson, siyah-beyazlılara önerildi. 185 maçta 112 gol ve 52 asistlik istatistiğiyle dikkat çeken Brezilyalı golcünün güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Kanat forvet de oynayabilen 32 yaşındaki santrfor, 2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon euroya transfer olmuş, 2019 yılında da eski takımına geri dönmüştü.

3 KULÜP DAHA İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendirdikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Bu arada yıldız futbolcuyu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği bilgiler arasında.

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09/01/2022 16:13