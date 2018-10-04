Son Dakika: Cezaevinin kapıları kapandı!

Merkezi Cezaevinde başlayan grev sonrası gardiyanlar cezaevinin kapılarını kapattı. Mahkumları mahkemeye taşıyan araçların cezaevinden çıkışına izin verilmedi. Aracın önü kesildi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası HAK-SEN, merkezi cezaevinde grev yapıyor. Sendika, Gardiyanların haklarının gasp edildiğini gerekçesiyle sabah 07:00’den itibaren greve gitti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Sekreteri Yılmaz Fırat,grev gerekçesi olarak Merkezi Cezaevi’nde gardiyanların haklarının gasp edildiğini ve diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını iddia etti.