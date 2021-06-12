SON DAKİKA: EURO 2020'de şoke eden gelişme! Christian Eriksen'in kalbi durdu
. EURO 2020'de oynan Danimarka Finlandiya maçında şoke eden bir gelişme yaşandı. Danimarka'nın yıldız ismi Christian Eriksen'in kalbi durdu ve doktorlar, yıldız futbolcuya kalp masayı yaptı.
12/06/2021
Danimarka-Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi.
EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.
Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.
MAÇ ERTELENDİ
UEFA yaşananların ardından Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini duyurdu.