Son dakika faiz artışı dövizin ateşini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından dolar düşüşe geçerek 4.55'lere kadar geriledi. Dolar/TL PPK toplantısı sonrasında 4,5550'ye kadar gerilemesinin ardından saat 20.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4,6050 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından dolar düşüşe geçti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul'un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 düzeyinde bırakıldığı, borç verme faiz oranının yüzde 13,50’den yüzde 16,50’e yükseltildiği ifade edildi.

“Sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek”

Duyuruda yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Kurulun fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği vurgulanan duyuruda, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Dolardan ilk tepki

Güne yükselişle başlayan ve 4,9290 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti

Dolar/TL PPK toplantısı sonrasında 4,5550'ye kadar gerilemesinin ardından saat 20.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4,6050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 düşüşle 5,3910'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 azalarak 6,1510'dan işlem gördü.