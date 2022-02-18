Son dakika: Futbol tarihinin en çılgın transfer teklifi! Daha önce böylesine rastlanmadı

PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Medyada çıkan haberlere göre Fransız oyuncu Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olmak üzere. PSG'nin Katarlı sahipleri bu olayın ardından Mbappe'yi kaybetmemek için futbol tarihinde daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir teklif yapma hazırlığına girdi. Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için genç yıldıza yıllık 60 milyon Euro önermeye hazırlanan PSG'li yetkililer kesenin ağzını iyiden iyiye açmış durumda...

Futbol tarihinin yetiştirdiği ender yeteneklerden biri olan Kylian Mbappe paylaşılamıyor... PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kurallar gereği sezon sonunda yıldız oyuncu istediği takıma bedelsiz olarak imza atabilir. Real Madrid taraftarı olduğu bilinen Mbappe için en büyük olasılık bu gibi görünüyor... Yıldız oyuncuyu kaybetmek istemeyen PSG'li yöneticiler tarihte daha önce görülmemiş bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

TARİHİN EN ZENGİNİ OLACAK

Mbappe'nin Real Madrid'e transferini engellemek için büyük uğraş veren PSG'nin Katarlı sahipleri, futbol dünyasında daha önce görülmemiş bir teklif yapmayı planlıyor. PSG yönetimi Mbappe'ye futbol tarihinin en yüksek maaş oyuncusu olmayı teklif edecek. Mbappe bu teklifi kabul ederse 23 yaşında tarihe geçecek.

60 MİLYON EURO

PSG'li yetkililerin Mbappe'ye bonuslar hariç yıllık 60 milyon Euro teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Şu an aktif olarak futbol oynayan sporcular arasında en çok para kazanan Ronaldo'yu bile geçecek bu teklife Mbappe'nin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

REAL MADRID'E ÇOK SICAK

Mbappe'nin sıkı bir Real Madrid taraftarı olduğu bilinirken yıldız oyuncunun İspanyolca öğrendiği ve PSG-Real Madrid maçı sonrası röportajını İspanyolca olarak verdiği dikkatlerden kaçmamıştı. Bu olay Real Madrid dedikodularını bir hayli yükseltmişti.

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18/02/2022 10:08