Türkiye'de ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye Ekonomisinin ikinci çeyrek performansı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı.



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

TÜİK ilk çeyrek için açıkladığı yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize etti.

Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ikinci çeyrekte önceki döneme göre yüzde 2,1 artış kaydetti.

2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıklanan büyüme yüzde 11,4 olarak revize edildi.

HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?



İkinci çeyrekte bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı.

İNŞAATTA YÜZDE 10,9 DARALMA

Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 daraldı.

TÜKETİM YÜZDE 22,5 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 arttı.



Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 16,4, ithalat ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Bu habere tepkiniz:



31/08/2022 10:15