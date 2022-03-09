Son Dakika: Hasipoğlu istifa etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa etti.

Bir süredir devam eden ve Tahsin Ertuğruloğlu'nun kabineye girmemesi nedeniyle büyüyen tartışmalar, Türkiye- KKTC arasında diplomatik krize dönmüştü.

Ertuğruloğlu'nun Dışişleri, Hasan Taçoy'un ise Çalışma Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor. Yeni isimler, dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulacak.

Bu değişiklik yeni bir güvenoylaması gerektirmiyor.

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09/03/2022 15:15