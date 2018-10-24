SON DAKİKA: Hulusi Akar: Akdeniz ve Ege'de tacize izin yok

TC Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisine yönelik tacizi ve Ege'deki anlaşmazlıkla ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Akar, "Komşumuzun her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz" dedi.

"Zaman zaman bazı parametlerle oynamaktalar. Bizim devlet olarak tutumumuz çok net." diyen Akar şunları söyledi:

"Samimi kanaatimiz iyi ilişkilerimizin sürdürülmesi. Haklara tecavüz edilmemeli. Anlaşmalara saygı gösterilmesi dileğimiz. Bunlara rağmen anlaşmalara aykırı karar alırlarsa yapacaklarımız açık ve net. Oldu bittiye izin vermeyiz.

(Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları ve Yunan gemisinin tacizi) Uluslararası hukuka uygun şekilde bir çalışma yapacaktı gemimiz ve bunu bildirdik. Ancak komşumuzun savaş gemisi tarafından taciz edildi ve biz gerekli tedbirleri aldık. Gemimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Savaş gemilerimiz de orada tacize izin vermeyeceğiz. Kaynakların adilane şekilde paylaşımından yanayız.

Bir husus daha var. 2001'de Sevilla Ünirversitesi'nin yaptğı bir çalışma var ve komşumuz bu akademik çalışmayı siyasi bir metne dönüştürmek istiyor. Sadece kırmızı bölümerin Türkiye'nin kullanımına yeşil bölümerin de kendilerine ait olduğu iddiasının peşindeler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve bunu muhataplarımıza ifade ettik.

Ordumuzun caydırıcı olması konusunda gayret içindeyiz. Sıcak çatışma istemiyoruz, tavrımız bu yönde. 15 Temmuz hain darbe girişimnden sonra sıkıntılar gördük ama güçleniyoruz. Kimse bizim kuvvetimizi test etmesin. Ancak iki tarafın halkının da barış içind eyaşaması geyretini gösterelim."