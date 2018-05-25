Son dakika! İki ülke resmen suçladı! 'Rusya füze ile düşürüldü'

Reuters'ın haberine göre, Hollanda ve Avustralya, 2014 yılında Ukrayna hava sahasındayken düşen Malesia Airlines'e ait uçağın füze ile düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda seyrederken füzeyle düşürülmesi konusunda yapılan uluslararası soruşturmada, atılan füzenin bir Rus tugayına ait olduğu sonucuna varılmıştı.

Soruşturma sonucunun açıklanmasından sonra Hollanda ve Avustralya bugün resmen Rusya'yı uçağın düşürülmesinden suçladı.

Hollanda'nın liderliğindeki soruşturma ekibi, füzenin Kursk kentinde konuşlanan bir Rus tugayından geldiğini iddia edilmişti.

Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giderken havada ikiye bölünen uçakta bulunan 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

BUK füzesiyle vurulan uçak bu sırada Ukrayna'daki Rusya yanlısı isyancı güçlerin elindeki bölgeden geçiyordu.