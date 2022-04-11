Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, saat 20.38’de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce’den de hissedildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Karadeniz'de Zonguldak Ereğli ilçesi açıklarında, saat 20.38’de, 4.4 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karadeniz olarak açıklarken, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyururken, olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı..

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTUR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI



Sarsıntı ile birlikte endişeye kapılan bazı vatandaşlar kısa süre dışarıda kaldıktan sonra evlerine döndü. Zonguldak’ta oturan Necmi Akgün (55), "Hafif bir sallanma hissettik. Araç içerisinde ve yürüyenler hissetmemiş olabilir. Duranlar, sabit yerde duranlar ve oturanlar hissettiler." dedi.

KOCA: EN KÜÇÜK DEPREM BİLE BÜYÜK BİR ENDİŞE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38’de, Zonguldak Ereğli’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

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11/04/2022 22:55