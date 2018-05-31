Son Dakika: Lefkoşa - Girne yolu sular altında, trafik durdu

Bulut İnşaat Sitesi ile Boğaz Kavşağı çemberi arasında kalan bir bölgeyi su bastı. Girne gidiş istikametinde yol tamamen kapandı. Onlarca araç yolda mahsur kaldı. Trafik ilerlemiyor... İnsanlar araç içersinde mahsur kaldı.

YOL KAPANDI

Polis Yaptığı Açıklamada Gönyeli Çemberinden Girne İstikametine Yolun Kapandığını duyurdu.

Sürücülerin Dikkatine! Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Lefkoşa -Girne Anayolu, Livenium Sitesi karşısında anayol içerisinde tarlalardan gelen sular ve çamur birikintisinden dolayı tehlike arz etmektedir. Bu amaçla Gönyeli Çemberinden Girne istikametine trafik akışı yol güvenliği açısından kapatılmıştır. Girne istikametine gidecek sürücülerin Gönyeli -Boğazköy Anayolunu kullanmaları, ayrıca şehir içi yollar ile yol kenarlarında oluşan su ve çamur birikintileri nedeniyle gerek kendi, gerekse yayaların güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur.