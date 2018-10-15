Son dakika: Trump'tan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump, gazeteci Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderecek.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump resmi hesabından, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile yeni konuştum. Kral bana Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı'nı Kral ile görüşmesi için hemen gönderiyorum" açıklamasında bulundu.