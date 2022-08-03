Son dakika... Çin'de anaokuluna saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Çin'in güneydoğusundaki Jianxi eyaletinde bir anaokulunda bıçaklı Saldırı meydana geldi.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, saldırı neticesinde üç kişi öldü, altı kişi de yaralandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada saldırganın yerel saat ile 10.00'da özel bir anaokuluna saldırdığı bilgisine yer verildi.

48 yaşındaki zanlının hala firarda olduğu açıklandı.

Ekipler saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatmış durumda.

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03/08/2022 11:17