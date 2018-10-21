Son dakika... Rusya'dan ABD'ye ilk tepki!

ABD'nin nükleer füze anlaşmasından çekilme kararıyla gözlerin çevrildiği Moskova'dan son dakika açıklaması geldi. Moskova, "Çok tehlikeli adım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı şoke eden kararının ardından Rusya'dan ilk tepki geldi.

Moskova, Washington'ın 1987’de imzalanan füze anlaşmasından çekilmesini "Çok tehlikeli bir adım" olarak tanımladı. Açıklamayı yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Trump'ın şantaj yaptığını savundu ve Washington'ı kınadı. Ryabkov'a göre, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamalar temelsiz.

Söz konusu anlaşma, Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanmıştı.