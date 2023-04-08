Son derece nadir görülen derin deniz kalamarı kameraya yakalandı

Atlas Okyanusu'nda çalışmalarını sürdüren Schmidt Okyanus Enstitüsü, nadir görülen bir derin deniz canlısıyla karşılaştı. ABD merkezli kâr amacı gütmeyen vakıftaki araştırma ekibi, uzun dokunaçlarıyla dikkat çeken bigfin kalamarı adlı hayvanı görüntüledi.

1930 metre derinlikteki kalamar, 3-4 Nisan'da YouTube'da canlı yayımlanan keşif gezisi sırasında kamerayla kaydedildi. Yayına "Ne güzel bir hayvan" ve "Fazlasıyla uzaylıya benziyor. Neden bu kadar çok uzaylıda denizdeki hayvanlardan ilham alındığını anladım" gibi yorumlar yapıldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Magnapinna cinsinden olan bigfin kalamarının pek çok okyanusta görülebileceğini ve diğer tüm kalamarlardan daha derinde yaşayabileceğini bildirdi. Bir bigfin kalamarının en çok 4 bin 735 metre derinlikte görüldüğü kaydedildi.

Uzunluğu 6 metreyi bulabilen bu kalamarın 8 kol ve iki dokunacı var. NOAA, bu cinsin kol ve dokunaçları sayesinde böylesine uzun olduğunu vurguladı. Öte yandan bu uzuvların tam olarak nasıl kullanıldığı bilinmiyor. Uzuvların üzerinde mikroskobik emiciler bulunduğunu söyleyen uzmanlar, kafadanbacaklının bunları kendilerine çarpan avları tuzağa düşürmek için kullandığını düşünüyor.

Görüntü, Atlantik Ortası Sırtı'ndaki "Kayıp Şehir hidrotermal havalandırma alanı" denen bölgede uzaktan kumandalı kamerayla yakalandı. Araştırma ekibi bu projede, deniz tabanındaki gizemli ortamdan kimyasal ve biyolojik örnekler toplamayı amaçlıyor.

Kaynak: Independent

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08/04/2023 23:00