Son dönemin en popüler ilişki trendi: Soft launch

“SOFT LAUNCH” NEDİR?

"Soft launch" sosyal medyada bir ilişki içinde olduğunuzu yarı yarıya belli etmenin bir yoludur. Türkçe'ye çevrilmiş haliyle “yumuşak lansman”, ilişkinizi sosyal medya hesabınızda duyurmada size kolaylık sağlayabilir.

Bu terim, çevrenizde insanlara bir ilişki içinde olduğunuzu duyurmanızı ancak henüz kiminle olduğunuzu kamuoyuna açıklamamanız anlamına gelir. Terim, özellikle ilişki durumunuzu sosyal medyada paylaşmanızı ancak partnerinizin bir fotoğrafı veya etiketi olmadan paylaşmanızı ifade eder.

Bu şekilde bir ilişkide olduğunuzu çevrenizdekilere ima edebilir ve tüm ayrıntıları paylaşmak zorunda kalmazsınız.

NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Herkes kişisel hayatı hakkında açıklama yapmayı sevmeyebilir. Mahremiyete değer veren bazı sosyal medya kullanıcıları, "soft launch" yaparak özel hayatlarını açıkça paylaşmamış olur.

Emin olmak isteyebilirsiniz

Bir ilişkinin ayrıntılarını açıklamadan önce her şeyden emin olmak için beklemek isteyebilirsiniz. Partneriniz hakkında kafanızda soru işaretleri varsa sosyal medya hesabında açıkça paylaşım yapmaktan çekinebilirsiniz

BU TRENDİ NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?

- Hiçbir fotoğrafta etiket kullanmayın.

- Romantik bir paylaşım yapmayın ve imalı açıklamalardan uzak durun.

- Adını hiçbir şekilde açıklamayın.

Sosyal medyada sevgilinizin kimliğini ifşa etmemek için yüzünü tam olarak göstermeyebilirsiniz. Örneğin, tatil sırasında sahilde bir fotoğrafınızı paylaşmak yerine, sevgilinizin ellerinin de göründüğü bir kareyi paylaşabilirsiniz.

Peki, "soft launch" trendini uygulama zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?

Bu oldukça kişisel bir karar. İlişki uzmanları, belirlenmiş bir zaman çizelgesi olmadığını söylüyor. Kişiden kişiye göre değişse de, yeni bir ilişkiye başladıktan birkaç hafta veya birkaç ay sonra siz de "soft launch" yöntemiyle ilişkinize dair ipuçları paylaşabilirsiniz.

PAYLAŞMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ



Elbette şunu unutmayın: İlişkinizi istemediğiniz hiçbir yerde paylaşmak zorunda değilsiniz! Bunu yapmayı seçebilirsiniz çünkü yeni ilişkiniz konusunda heyecanlısınız ve hayatınızdakilerin bunu bilmesini istiyorsunuz. Bunu "soft launch" uygulayarak sosyal medyada yapmayı deneyebilirsiniz.