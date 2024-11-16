Son eleme adayı belli oldu: Acilen bu kafadan çıkman lazım!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef'te rekabet günden güne artıyor.

15 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen MaterChef'te; Ezgi, Muratcan ve Eda'nın ardından eleme potasına giden son isim belli oldu.

KARNIYARIK YORUMLADILAR

MasterChef son bölümde; eleme potasına gitmemek için canla başla mücadele eden yarışmacılar, ilk olarak sadece dört malzeme seçerek karnıyarık yemeğini yorumladı.

İKİNCİ TURDA KUTU OYUNU

Erim, Kerem, Semih ve Emre ilk turda balkona çıkan isimler olurken; Kaan, Beyza, Alper, Şirin ve Onur ikinci tura kaldı.

Şefler, ikinci turda yarışmacılardan 3 renkli kutudan bir tanesini seçmesini istedi.

Mor kutuda Somer Şef'in belirlediği kimyon, beyaz kutuda Danilo Şef'in seçtiği isot, kahverengi kutuda Mehmet Şef'in favorisi sumak vardı.

Şirin ve Kaan kimyonu, Beyza isotu, Onur ve Alper ise sumağı seçti.

ELEME POTASINA GİDEN SON İSİM

Seçtikleri ürünlerle yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılardan Alper ve Şirin son ikiye kaldı. Eleme potasına giden isim Alper oldu.

"ACİLEN BU KAFADAN ÇIKMAN LAZIM"

Mehmet Şef, Alper'e "Aynı ekolde yetiştiğimiz için beyin yapını ve psikolojini bildiğim için çok rahat bir şekilde yüklenebilirim. Yanık bir köften var, mezelerinin suyu akmış... Çok karışık bir tabak. Sumağı ön plana çıkarabilecek hiçbir şey yok. Yeteneğin var ama bu kafayı değiştirmen gerek. Bu tabaklarla burada duramazsın. Her şey birbirine girmiş, acilen bu kafadan çıkman lazım. Bir rota değişikliğine ihtiyacın var. Kendine gel. Eleme potasına git, kendini test et ve buraya gel" dedi.

Alper ise "Potaya gitmeye çok alıştım. Hafta beni çok yoruyor aslında. Kafamı bir değiştireyim, odaklanayım. Bakalım nasıl olacak" ifadelerini kullandı.

Böylece eleme potasındaki isimler; Ezgi, Muratcan, Eda ve Alper oldu.