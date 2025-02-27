Son gülen Adaspor: 61-60
27/02/2025
Yer: Mağusa Arena
Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Hatice Ersözlü
Cortado Adaspor: İbrahim, Halil (14), Mert (3), Ulaş, Ömer (9), Melihcan (3), Uğur (2), Solomon (13), Maror (17)
Çetinkaya: Sarp, Yoan (18), Burak (4), Marcel (16), Aras (2), Joshua (12), Ray, Cantuğ, Karan (8)
1.periyot: 12-15
İlk yarı: 31-38
3.periyot: 44-47
Kılıf-Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk haftanın ikinci maçında Cortado Adaspor, Çetinkaya’yı 61-60 mağlup etti.
Çetinkaya maçın ilk yarısında etkili olurken devreyi 38-31 önde geçti.
İkinci yarıda toparlanan Cortado Adaspor farkı kapattı ve son anlarına 60-59 yenik girse de son hücumu sayı ile değerlendirerek maçı 61-60 kazanarak ilk kez mücadele ettiği lige galibiyetle başladı.
Maçta Cortado Adaspor’dan Maron 17 sayı, 13 ribaund ile double – double yaparken 24 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.