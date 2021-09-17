Son günlerde gerçekleşen yağışlar toprağın susuzluğunu belli ölçüde giderdi                                

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır son günlerde ülkede gerçekleşecek yağmurların faydasına dikkat çekerek, “KKTC gibi kuraklığın baskın olduğu ülkelerde yağmur gerçek anlamda bir bereket” ifadesini kullandı.

Çok sayıda ürünün sonbahar dönemine kadar hasat edilmesinin yağmurun önemini azaltmadığını anımsatan Baktır, son üç gün içerisinde ülkede gerçekleşen yağışların her şeyden önce toprağın susuzluğunu belli ölçülerde giderdiğini ve daha önemlisi de toprağın tava gelmesini (gönenmesini) sağladığını açıkladı.

Prof. Dr. Baktır, tava gelen toprağın sürümünün daima daha kolay olduğunu ve arpa –buğday gibi tarla bitkilerinin ekimini de ciddi anlamda kolaylaştırdığını söyleyerek, “Daha da önemlisi toprağa atılan tohumların daha hızlı ve tekdüze çimlenmesini sağlar” şeklinde konuştu.

Bu mevsimde yağan yağmurların adanın çok önemli ürünlerinden olan zeytinler için yaşamsal öneme sahip olduğunu belirten Baktır, “Zeytinlerde hasattan bir süre önce verilen su meyvenin hasadını kolaylaştırır ve ürünün daha iri ve doldun olmasını sağlar” dedi.

Prof. Dr. Baktır, benzer şekilde bu dönemdeki yağmurların turunçgiller için de son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Turunçgillerden başta Satsuma mandarini ve Enterdonata limonu olmak üzere hasat zamanları yaklaşmaktadır. Son üç gün içinde yağan yağmurlar turunçgillerde susuzluğa dayalı meyve dökümlerini önemli ölçüde gidereceği gibi ürünün daha kaliteli olmasına da katkıda bulunacak” dedi.

Yağmurların afete dönüşmediği sürece tarımsal açıdan öneminin hiçbir şekilde tartışma götürmez olduğunu işaret eden Baktır, “Tarım ürünleri için en faydalı yağmur yavaş yavaş yağan ve toprağın 20-30 cm derinliğine kadar işleyen yağmurdur. Çünkü bitkilerin sudan ve gübrelerden en fazla yararlanan kökleri torağın 30 cm’lik üst tabakasında yer alır” bilgisini paylaştı.

Baktır, uzun süreli düzgün rejimle yağan yağmurların ada için yaşamsal öneme sahip olan topraktaki taban suyunun yükselmesine de katkı sağladığını söyleyerek, “Kış yaklaşmaktadır. Ada genelinde vakit geçirmeden sulama kanallarının temizlenmesi ve barajların gözden geçirilmesi öncelikli olmalıdır” uyarısında da bulundu.

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17/09/2021 13:12