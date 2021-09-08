Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi 09 – 15 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolayında seyredeceğini açıkladı. 

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08/09/2021

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Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi 09 – 15 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolayında seyredeceğini açıkladı. 
Rapora göre, ilgili tarihlerde bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava yarın ve Cuma açık ve az bulutlu; Cumartesinden 15 Eylül’e kadar ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.
Bu tarihlerde genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

08/09/2021 14:56
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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