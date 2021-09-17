Son hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyunca 34-37 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 18 - 24 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu pazartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 - 37 derece, sahillerde ise 30- 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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17/09/2021 15:55