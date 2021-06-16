Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.

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16/06/2021

HAVA SICAKLIĞI EN YÜKSEK 30-33 DERECE DOLAYLARINDA OLACAK

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Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.

Dairenin 23 Haziran’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30- 33, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.

16/06/2021 14:43
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TAGS: hava durumu, meteoroloji dairesi
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