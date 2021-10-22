Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 

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22/10/2021

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Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.              
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

22/10/2021 14:49
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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