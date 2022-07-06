Son hava durumu raporu!

Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta iç kesimlerde genellikle 36-39 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesinin 13 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak, 8 ve 9 Temmuz’da sabah yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 36-39 derece, iç kesimler ve sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

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06/07/2022 14:52