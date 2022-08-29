Son hava durumu raporu!

Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 38 derece olacak

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29/08/2022

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Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde 34 derece dolaylarında olacağını belirtti.

Dairenin 5 Eylül’e kadarki süreye dair hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak; rüzgar ise genellikle kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.

Tahminlere göre yarından itibaren 1 Eylül Perşembe’ye kadar sabah saatleri sis de bekleniyor.

29/08/2022 15:03
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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