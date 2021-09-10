Son hava durumu raporu!

 Meteoroloji Dairesi, 11 – 17 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 32-35, sahillerde ise 28-31 derece dolayında seyredeceğini açıkladı. 

ads ads ads
10/09/2021

ads
ads
ads
Son hava durumu raporu!

 Meteoroloji Dairesi, 11 – 17 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 32-35, sahillerde ise 28-31 derece dolayında seyredeceğini açıkladı. 
Rapora göre, ilgili tarihlerde bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava yarından itibaren salı gününe kadar açık ve az bulutlu, çarşamba ve perşembe günleri az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 17 Eylül Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olacak.  
Bu tarihlerde genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

10/09/2021 15:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.