Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

En çok yağış nereye düştü

Bostancı ve Zümrütköy’de dün metrekareye 50-60 kg yağış kaydedildi. Güzelyurt’tan Lefke’ye kadar olan bölgedeki diğer yerleşim yerlerine de 10-40 kg arası yağış düştü.



