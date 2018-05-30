HABER KIBRIS

Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, havanın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceğini bildirdi.

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30/05/2018

Son hava durumu raporu!
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Meteoroloji Dairesi bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı. 

En çok yağış nereye düştü

Bostancı ve Zümrütköy’de dün metrekareye 50-60 kg yağış kaydedildi. Güzelyurt’tan Lefke’ye kadar olan bölgedeki diğer yerleşim yerlerine de 10-40 kg arası yağış düştü.

 


 

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TAGS: hava durumu, meteoroloji, haber, kıbrıs
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