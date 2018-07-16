HABER KIBRIS

Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

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16/07/2018

Son hava durumu raporu!


Bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın ve çarşamba açık, perşembe ve cuma açık az bulutlu, cumartesi, pazar ve pazartesi açık zamanla parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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TAGS: hava durumu, meteoroloji, haber, kıbrıs
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