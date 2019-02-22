Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi Perşembe’ye kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 1 Mart’a kadar olan hava tahminine göre, perşembeye kadar yer yer sağanak yağmur olacak, Cuma günü ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve Sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.