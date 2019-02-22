HABER KIBRIS

Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi Perşembe’ye kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

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22/02/2019

Son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi Perşembe’ye kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 1 Mart’a kadar olan hava tahminine göre,  perşembeye kadar yer yer sağanak yağmur olacak, Cuma günü ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve Sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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