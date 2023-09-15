Son istihdamların yıllık maliyeti en az 100 milyon TL

SENDİKA BAŞKANININ OĞLU İŞE GİRDİ, “BANA KOMPLO KURDULAR” DİYOR. NE GÜZEL İŞTE, KEŞKE HER BABAYA KOMPLO KURULSA

SON İSTİHDAMLARIN YILLIK MALİYETİ EN AZ 100 MİLYON TL. BU SORUMSUZLUK VE VURDUMDUYMAZLIK FATURALARA ZAM OLARAK YANSIYACAK

Yolsuzlukların ayyuka çıktığı, ihale takipçilerinin içerisinde cirit attığı, partizanlığın yeyip bitirdiği, mali olarak borç batağında, uyguladığı fiyat politikası nedeniyle de esnafın belini büken Kıb- Tek’e son darbe de vuruldu. 150 kişilik istihdamla süreci tamamladılar

150 istihdam arasında 83 kişiyi sınavla aldılar. Sınavla ilgili de şikayetler aklımızda. Uyduruk, gaydırık bir yöntemle resmen kuruma çöktüler. Yetmedi, arka kapıdan 53 kişi daha aldılar. “Yahu nedir yaptığınız” falan derken, geçen akşam da 16 kişi daha aldılar

Yarın ne olur bilmeyiz. Hafta sonu da bir miktar istihdam yaparlarsa şaşırmam. Neden? Çünkü örgütler ayakta. E devlete de alınamıyor. En kolayı kooperatif iştirakleri ve Kıb- Tek. Bunun yarattığı yıkım ve topluma yüklediği mali yük kimsenin umurunda değil

Damadını alan var, akrabalar doldu zaten. Oğlumu, kızını, gelinini derken… 150 personelin Kıb- TEK’e aylık maliyeti 6 milyon TL. Yılda 72 milyon TL… 13’üncü maaşla 80 milyon TL. bunun çarpan etkisi de var tabi. Sendikal haklar da eklenecek… Kabaca yıllık 100 milyon TL

Mandra kapısından koşarak çıkan davar sürüsü gibi, istihdam için birbirlerini ezdiler. “CTP de yaptı zamanında” diye de aymaz, utanmaz, sorumsuz bir şekilde de istihdamları savundular. Toplumun yaşadığı sıkıntılar, sorunlar zerre umurlarında değil. Yanlışa yanlış eklemeye devam…

İşin içine bir de sendika başkanı girdi. Sadece sendika Başkanı değil tabi. Sendika yönetiminde olup da, yönetimle iş tutanlar da var. Kısacası, kümesi koruması için tilkiye emanet etmişler. Üzerine bir de utanmadan sabah akşam, “Kıb- Tek halkındır” muhabbeti

Senelerdir hiç değişmedi aslında. İhale çeteleri ve siyasi işbirlikçileri senelerdir kurumu soyuyor, ne zaman bu statüko sallansa, vatandaşa da “kurum sizin” deniyor. Domuz ölünüzün körüdür halkın Kıb- Tek. Kıb- TEK’in kimin olduğu belli. Bunu senelerdir söylüyorum

Kıb- Tek; ihalecinin, iş takipçisinin, torpille işe gireninde. Siyasetin istihdam kapısıdır. Popülizmin kalbidir. Çalanın yanına kar kaldığı, dolandırıcıların her makamda içerisinde cirit attığı bir kurumdur. Vatandaşa da tüm bu kötülükleri fatura fatura ödemek kalıyor

Ama sona geldi. Makineleri miladını doldurdu. Envanteri çürüdü. Arabası kalmadı. Kurumun ihtiyaçlarına yönelik ihale yapacak kaynak kalmadı. Halen daha birileri kurumu kemirme derdinde. Ne olacak? Gelen ay yüzde 20 daha zam yazılır, “mazot fiyatı arttı” denilir, biz de öderiz

Sendika başkanının oğlunun istihdamı ve sonrasında yaşananlar yozlaşma ve aymazlığın son halkasıdır. Oğul istihdam ediliyor, üstelik münhalde yazılıyı bile geçememiş… Ansızın çağrılıp, Güzelyurt’ta ambara veriliyor. Ne güzel değil mi!

Herkes açıklama beklerken, sendika başkanı bombayı patlatıyor. Ordan da kendine yontacak. Oğlu işe başlamış, ondan da mağduriyet yaratacak… “Bana komplo kurdular” diyor. “İtibarımı zedelemek için oğlumu işe aldılar” diyor. Bak hele bak…

Babanın oğuldan haberi yok öyle mi? Siz yine mağdur öyle mi? Geçin bunları. Soygun ve vurgunun kitabının yazıldığı bir kurumda, utanmazdık ve aymazlık da devam ediyor. Faturasını da biz ödüyoruz. İşin özeti budur. Yersen… ama faturaları yediğimiz muhakkak