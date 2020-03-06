Son kayıt tarihi 7 Mart 2020 Cumartesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarın tarihinde Sayıştay Başkanlığı binasında yapılması planlanan Amatör Denizci Belgesi (ADB) ile Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü eğitim ve sınavının, yoğun katılım nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) alındığını duyurdu.

0Buna göre; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’in katkılarıyla beşincisi düzenlenecek olan ADB/KMT Operatörlüğü eğitim ve sınavı, saat 14.30’da YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sınavlarda başarılı olanlar 24 metreye kadar motorlu ve telsizli tekne kullanma yeterlilik belgesine sahip olacak. Saat 14:30’da başlayacak olan eğitim ve sınava katılmak isteyen ancak ön kayıt yaptırmayanların, kayıt için saat 13.00 itibarıyla beraberlerinde sadece kimlik kartları ile YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’e gelmeleri yeterli olacaktır.

ADB ve KMT eğitim ve sınavına ön kayıt için katılımcı isim ve soy isimlerinin, 7 Mart 2020 Cumartesi saat 12.00’ye kadar [email protected] adresine veya 0548 863 74 54 numaralı telefona Whatsapp mesajı olarak göndermeleri önemle rica olunur.”

06/03/2020 17:32