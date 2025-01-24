Son on yılda 1500 kişi mazbatalarını ödemeyip hapis yattı

Güney Kıbrıs’ta mazbatalarını ödemediği için hapis yatanların sayısı bugünkü Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Meclis'e kısa bir süre önce sunulan verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta son on yıl içinde 1500 kişinin mazbatalarını ödemediğini ve hapis yattığını yazdı.

Gazete, yıllara göre detay da verirken 2014 yılında 353; 2015’te 316; 2017 yılında 148; 2018’te 213; 2019’da 192; 2020-2024 arasında ise 500 kişinin hapis cezası aldığını yazarken 2016 yılına ait verilerin ise bulunmadığına dikkati çekti.