Son şampiyon, Dakar Rallisi'ne veda etti

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nde son şampiyon İngiliz motosiklet sürücüsü Sam Sunderland, pazar sabahı ilk etapta kaza yapması sonrasında Dakar Rallisi'nden çekildi.



Organizasyondan yapılan açıklamada, GasGas sürücüsü Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düşerek sırtını incittiği ve Dakar Rallisi'ne veda ettiği açıklandı.



Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.

Motosiklet kategorisinde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull KTM takımından Toby Price, dün gerçekleşen ön etapta 8 dakika 22 saniye ile birinciliğe ulaşmıştı.

Avustralyalı sürücüyü, 1 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Daniel Sanders (Red Bull GasGas) ve 8 saniye geriden gelen Ross Branch (Hero) takip etti.

2017 ve 2022 şampiyonu Sam Sunderland ise 8.35'lik zamanıyla etabı 10. sırada tamamlamıştı.

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02/01/2023 09:37