Son şampiyon galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu ilk maçında Galatasaray, 90. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle Hatayspor'u 2-1 yendi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk takım 52. dakikada Joelson ile öne geçti.

Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Yeni transfer Michy Batshuayi, Lucas Torreira'nın ortasını kafasıyla ağlara gönderdi.

Galatasaray sezona galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funcsho, Joelson, Carlos

Yeni transfer Sara yedekte

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.

Ağrısı olan Jelert yine kadroda yok

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

İngiltere'ye dönmeyi isteyen Zaha kendini riske etmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52' Hatayspor, Joelson'un golüyle öne geçti.

57' Galatasaray'da Gabriel Sara, Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi.

70' Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi, Dries Mertens ve Leo Dubois'in yerine oyuna girdi.

80' Kilama'nın Icardi'ye müdahalesi sonucunda Galatasaray penaltı kazandı. Mauro Icardi skoru eşitleyen golü kaydetti.

87' Derrick Köhn ve Hakim Ziyech'in yerine Berkan Kutlu ve Yunus Akgün oyunda.

90' Galatasaray, Michy Batshuayi ile öne geçti.