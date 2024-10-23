Son şampiyon galibiyetle başladı: Boston Celtics farklı kazandı

NBA'de son şampiyon Boston Celtics yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.



Sahasında New York Knicks'le karşılaşan Celtics maçı 132-109 kazanıp sezonu galibiyetle açtı.

Boston Celtics bir sonraki maçında Washington Wizards'a konuk olacak. New York Knicks ise sahasında Indiana Pacers'la karşılaşacak.

TATUM'DAN 37 SAYI

Celtics'in yıldızı Jayson Tatum 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.



Ev sahibi ekipte toplam 6 isim çift haneleri yakalarken Derrick White 24, Jaylen Brown 23 sayı kaydetti.



New York Knicks'te ise Jalen Brunson ve Miles McBride'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi.