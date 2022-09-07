Son şampiyon ikinci yarıda açıldı, tam açıldı

Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Celtic, sahasında son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.

Mücadele 3-0 Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 57. dakikada Vinicius Jr., 60. dakikada Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'dan geldi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RB Leipzig ile sahasında karşılaşacak.

Celtic ise aynı haftada Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.

Hazard'ın laneti

Real Madrid'de sakatlanan Benzema 30. dakikada yerini Eden Hazard'a bıraktı. Maça sonradan dahil olan Real Madrid'in Belçikalı oyuncusu Hazard, Kasım 2019'dan beri kulüp adına çıktığı hiçbir maçta 90 dakika oynayamadı.

Eden Hazard, maçta yaptığı skorla 651 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

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07/09/2022 09:17