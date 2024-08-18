Son şampiyon Inter yeni sezona puan kaybıyla başladı

İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, yeni sezonun ilk maçında Genoa ile 2-2 berabere kaldı.

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18/08/2024

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Son şampiyon Inter yeni sezona puan kaybıyla başladı

Serie A'da sezonun ilk haftasında Inter, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken 90 dakika sonunda da denge bozulmadı.

Ev sahibi Genoa'nın gollerini Alessandro Vogliacco ve Junior Messias kaydetti. Inter'in golleri ise Marcus Thuram'dan geldi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Inter, Genoa karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Marcus Thuram'la 30 ve 82. dakikalarda bulduğu gollerle üstünlüğü sağladı.

Karşılaşmanın son dakikalarına Inter önde girse de 90+5'te Junior Messias, maça beraberliği getirdi.

18/08/2024 11:12
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TAGS: Son şampiyon Inter yeni sezona puan kaybıyla başladı
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