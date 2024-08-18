Son şampiyon Inter yeni sezona puan kaybıyla başladı
İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, yeni sezonun ilk maçında Genoa ile 2-2 berabere kaldı.
18/08/2024
Serie A'da sezonun ilk haftasında Inter, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken 90 dakika sonunda da denge bozulmadı.
Ev sahibi Genoa'nın gollerini Alessandro Vogliacco ve Junior Messias kaydetti. Inter'in golleri ise Marcus Thuram'dan geldi.
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Inter, Genoa karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Marcus Thuram'la 30 ve 82. dakikalarda bulduğu gollerle üstünlüğü sağladı.
Karşılaşmanın son dakikalarına Inter önde girse de 90+5'te Junior Messias, maça beraberliği getirdi.