Son şampiyon Napoli kayıplarda
İtalya Serie A'nın 8. haftasında son şampiyon Napoli, Fiorentina'ya konuk oldu. Mücadele 3-1 Fiorentina üstünlüğüyle sona erdi.
09/10/2023
Serie A'da 8. haftada Fiorentina ile Napoli karşılaştı.
Mücadele 3-1 Fiorentina üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; Brekalo, Osimhen, Bonaventura ve Gonzalez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Napoli, 14 puanda kaldı. Fiorentina ise 17 puana yükseldi.
Liderin 7 puan gerisinde
Napoli, bu sezon yaşadığı puan kayıpları sonrası milli araya gidilirken, lider Milan'ın 7 puan gerisinde kaldı.
Napoli ara dönüşünde Hellas Verona'ya konuk olacak. Fiorentina ise aynı haftada, sahasında Empoli ile karşılaşacak.