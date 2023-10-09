Son şampiyon Napoli kayıplarda

İtalya Serie A'nın 8. haftasında son şampiyon Napoli, Fiorentina'ya konuk oldu. Mücadele 3-1 Fiorentina üstünlüğüyle sona erdi.

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09/10/2023

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Son şampiyon Napoli kayıplarda

Serie A'da 8. haftada Fiorentina ile Napoli karşılaştı.

 

Mücadele 3-1 Fiorentina üstünlüğüyle sona erdi.

 

Maçta goller; Brekalo, Osimhen, Bonaventura ve Gonzalez'den geldi. 

 

Bu sonuçla birlikte Napoli, 14 puanda kaldı. Fiorentina ise 17 puana yükseldi.

Liderin 7 puan gerisinde 

Napoli, bu sezon yaşadığı puan kayıpları sonrası milli araya gidilirken, lider Milan'ın 7 puan gerisinde kaldı. 

 

Napoli ara dönüşünde Hellas Verona'ya konuk olacak. Fiorentina ise aynı haftada, sahasında Empoli ile karşılaşacak.

09/10/2023 10:07
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