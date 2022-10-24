Son Tırmanmaları Denner Kazandı, Arygrou Şampiyon Oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon Fatura, Aveon Sigorta, Eurol, Rinata Parts & Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ve 4. yarışı aynı gün 22 Ekim Cumartesi günü toplamda 13 aracın katılımıyla Kaplıca - Kantara ’da gerçekleşti. 3. Tırmanma’da 11 aracın ve 4. Tırmanma’da 10 aracın finiş görmesiyle etaplar tamamlandı.

Saat 12.00’de başlayan yarışta, ekipler önce uzun etap olan 3,8 km’lik Kaplıca – Kantara 3. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler. Sonrasında kısa etap olan 2,8 km’lik Kaplıca – Kantara 4. tırmanma etabını 2 kez geçtiler.

3. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Methoidis Arygorou – Grygoris Arygrou, üçüncü ise Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen ikilisi oldular. E4’de birinci Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık olurken, ikinci Onur Gani – Emine Keremoğlu ikilisi, üçüncü ise Tancan Kemaller – Gökhan Özkarayel ikilisi geldiler. E3’de birinci Kemal Topçuoğlu – Behiç Topçu, ikinci Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu, üçüncü ise Onat Kutlar oldular. Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinciliği Methoidis Arygorou – Grygoris Arygrou , üçüncülüğü ise Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen ikilisi oldular.

4. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Methoidis Arygorou – Grygoris Arygrou, üçüncü ise Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen ikilisi oldular. E4’de birinci Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık olurken, ikinci Onur Gani – Emine Keremoğlu ikilisi, üçüncü ise Can Yılmaz – İbrahim Can Eroğlu ikilisi geldiler. E3’de birinci Kemal Topçuoğlu – Behiç Topçu, ikinci Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu, üçüncü ise Onat Kutlar oldular. Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinciliği Methoidis Arygorou – Grygoris Arygrou ,üçüncülüğü ise Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen ikilisi almış oldu.

Bu Sonuçların ardından Methoidis Arygorou – Gyrgoris Arygorou ikilisi 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonları oldular. E4 kategorisinde Ahmet Bağrıaçık ,E2 Kategörisinde Methoidis,E3 Kategörisinde Hasan Karlıtaş ve Kadın Pilotlarda Gölgem Paşa Şampiyon olarak sezonu tamamladılar.

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24/10/2022 10:23