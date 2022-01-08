Son üç aydan beri bu seviyeye hiç düşmemişti

Kripto paraların öncüsü ve en değerli kripto para birimi Bitcoin, son haftalarda sallantılı zamanlar geçiriyordu. BTC’nin devam eden değer kayıplarıyla birlikte bugün Bitcoin, son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madenciliği ocağı olan Kazakistan’da hükümetin internete kısıtlama getirmesiyle ülkede Bitcoin madenciliği yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu yüzden son birkaç gündür Bitcoin’in madencilik havuzu zarar görüyor, bu durum da BTC’nin değer kaybetmesinin ana nedeni.

8 Ocak Cumartesi saat 18.00 sularında BTC’nin fiyatının 41 bin dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Son üç aydan beri bu seviyeye hiç düşülmemişti.

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08/01/2022 17:42