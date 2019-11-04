Son uçuşunda Kıbrıs semalarında uçağın siluetini çizdi

Son uçuşunda Kıbrıs semalarında uçağın siluetini çizdiİtalya'dan kalkan İsrail uçağı, Kıbrıs açıklarında ilginç bir rota izledi. Bu rota ile ortaya çok konuşulacak görüntüler çıktı.

İsrail'e ait Boeing 747 diğer adıyla "Göklerin Kraliçesi" uçağı son yolculuğunu gerçekleştirdi.

Emekli olan uçağın vedası ise unutulmaz oldu.

İtalya'dan İsrail'e yapılan son uçuşta pilot, gerilimin yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de ilginç bir olaya imza attı.

Uçağın pilotu Kıbrıs açıklarında uçağın siluetini çizerek rota oluşturdu.

Filodan ayrılan uçak son yolculuğunda radarda 747 iz bıraktı.

Veda turu sırasında radar üzerinde B747 figürü çizen pilot daha sonra rotayı iniş yapacakları İsrail Tel Aviv’e çevirdi.

04/11/2019 21:46