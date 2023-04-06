Son yarı finalist Fenerbahçe

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06/04/2023

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Son yarı finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. 

Sarı laciverliler 8. dakikada Emre Mor'la öne geçti: 1-0. Konuk ekipten Dimitrios Kolovetsios 18. dakikada takımına beraberliği getirdi. 42. dakikada Emre Mor kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı: 2-1. 

Ev sahibi takım Serdar Dursun'un 59. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin sonucunu belirleyen gol uzatma dakikalarında Arda Güler'den geldi.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Sivasspor'un rakibi olurken Yukatel Kayserispor kupaya veda etti. 

06/04/2023 22:35
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TAGS: Son yarı finalist Fenerbahçe
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