Son yarım asırda doğal yaşamın 'yüzde 60'ı yok oldu'

WWF'in 'Yaşayan Gezegen 2018' raporunda 'gezegenimiz yaşam destek ünitesinde' deniyor ve "Bizler, gezegeni kurtarabilecek olan son nesiliz" deniyor.

Raporda, 20. yüzyıla kadar insanların doğal kaynakları tüketme hızının, doğanın bu kaynakları yerine koyma hızından yavaş olduğu belirtiliyor.

Ancak özellikle 1970'lerden itibaren hızla artan küresel insan nüfusunu besleyebilmek için endüstriyel tarımın yaygınlaşması ve doğal kaynakları sömürme hızının artması sonucunda doğadaki insan etkisinin onarılması güç noktalara ulaştığı belirtiliyor.

Günümüzde canlı türlerinin yok olma hızının, doğadaki insan etkisinin olmadığı dönemlere kıyasla 1000 kat arttığını vurgulayan WWF, ancak Paris İklim Değişikliği Anlaşması benzeri küresel doğal yaşamı koruma anlaşmasıyla bu trendin kırılabileceğini vurguluyor.

'İnsanlar artık doğanın sunduğu imkânların çok daha ötesinde yaşıyor' denen raporda, bu süreçte gezegendeki doğal yaşamın da hızla ortadan kaldırıldığı uyarısı yapılıyor.

Tatlı sularda yaşayan canlı nüfusunun 1970'lerden bu yana yüzde 80 oranında azaldığını vurgulayan WWF, tatlı su canlı türlerinin diğer tüm türlerden daha hızlı yok olduğuna da dikkat çekiyor.

1950'lerden bu yana tüm okyanus, deniz ve nehirlerde yaklaşık 6 milyar ton balık ve diğer deniz canlısının avlandığını söyleyen WWF raporuna göre, nüfusu hızla azalan deniz canlılarının da yine bir insan etkisi olan plastik çöplerle mücadele ettiği ifade ediliyor:

"Dünya genelindeki deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik var. Bu oran 1960'larda sadece yüzde 5'ti. Plastik kirliliği artık sadece okyanusların yüzeyi için bir tehdit değil. Derin okyanus canlıları da plastik kirliliğinden etkilenmeye başladılar."

Raporda gezegenin sadece dörtte birinin insan etkisinden korunabildiği ifade edilen 'Yaşayan gezegen 2018' raporuna göre, bir tedbir alınmazsa 2050 yılına gelindiğinde bu oran onda bire kadar gerilemiş olacak.

WWF Başkanı Tanya Steele, "Bizler, hem gezegene zarar verdiğini fark eden ilk nesiliz hem de bu zararı durdurabilecek olan son nesiliz. Doğal yaşam nüfusunun bu denli hızlı bir şekilde azalması gezegenimizin öldüğünün bir işareti" diyor.

Doğal yaşamın bu kadar büyük bir hasar almasının insanlar üzerinde de olumsuz etkilerinin olacağı ifade ediliyor.