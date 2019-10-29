Sonay Adem 1. Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

Törene katılanlar arasında Ferdi Sabit Soyer, Tufan Erhürman, Teberüken Uluçay, Mehmet Çakıcı, Asım Akansoy, Ahmet Derya, Aziz Gürpınar, Ali Gülle, Kadri Fellahoğlu, Erdoğan Sorakın vardı. .

Tören saygı duruşuyla saat 11.00 de başladı. İlk konuşmayı kızı Nicel Adem yaptı ve babasının birinci ölüm yıldönümünde kendisini yalnız bırakmayan mücadele arkadaşları ile sevenlerine ailesi adına teşekkür etti. Daha sonra konuşan Mehmet Çakıcı Sonay Ademin kişiliği hakkında sözler söyledi. Kükreyen yüreği, sert görünümünün ardında bambaşka bir kişiliği vardı diyen çakıcı sözlerini şöyle sürdürdü. “ Adem, Kıbrıs’ daki ender şahsiyetlerden biriydi. Bildiği yolda mücadele etti. Önemli bir lider ve önderdi. Çalışma bakanlığı döneminde yaptıkları bugün birçok insana ışık tutuyor. Önemli bir aile lideri ve baba idi. Saygıyla anıyorum. Onun gösterdiği mücadele bize ışık tutacaktır.”

Çakıcının ardından konuşan CTP genel başkanı Tufan Erhürman yaptığı kısa konuşmada Sonay Adem için abim kelimesini kullanarak şöyle konuştu; “küçükten beri mücadelesinin içinde oldum. Hep Sonay abimdi ve hep Sonay abimiz olarak kalacaktır. Işıklar içinde uyusun”dedi.

Erhürman’ın ardından konuşan eski başbakanlardan, milletvekili Ferdi Sabit Soyer de dünyayı iki kapılı bir hana benzetti. Hayat ve yaşam şeklinin bu olduğuna değinen Soyer mücadelenin de bu şekilde sürdürülmesi gereğine değindi. Adem’in en önemli özelliğinin boyun eğmeden mücadele etmesi olduğunu söyleyen Soyer sözlerini şöyle tamamladı;“Adem bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Kendisini erken kaybettik. Onu unutmadık ve unutturmayacağız. Yattığı yerde ışıklar içinde uyusun” dedi.

Konuşmaların ardından din görevlisi tarafından kuran okundu. Kuran okunmasından sonra Sonay Adem’ in ruhu için katılanlar tarafından Fatiha okunduktan sonra tören sone erdi. Adem’ in ailesi de tören sonrası taziyeleri kabul etti

29/10/2019 17:17