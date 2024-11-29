Sonay Adem anısına maç yapıldı

Eski Bakan ve Milletvekili merhum Sonay Adem’in anısına Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Mağusa Spor Derneği arasında anı maçı oynandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in de izlediği karşılaşma, Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadyumunda oynandı.

Meclis Futbol takımında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Teberrüken Uluçay, Sami Özuslu, Emrah Yeşilırmak’ın yanı sıra önceki dönem Milletvekilleri Kadri Fellahoğlu, Mehmet Ceylanlı ve Ali Gulle ile eski Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yer aldı.

Maç öncesi konuşmalar yapılırken ilk sözü alan eski Başbakan ve CTP Eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem’in bütün yaşamı boyunca insan, ülke ve demokrasi için bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

Onu anarken yaptığı katkıların üstüne katmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Soyer, Adem’i saygı ve rahmet ile andı.

Merhum Sonay Adem’in kızı Nicel Adem de konuşmasında, babasının anısını yaşatma adına 6 yıldır turnuva düzenlendiğini anımsattı ve bugünkü maç için Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Sonay Adem’in dostlarına teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, Sonay Adem’in 1993’te milletvekili olarak başladığı siyasi yaşamında Bakanlık görevi de yaparak, ülkesine önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

Adem’in insan sevgisi , duruşu ve demokratik yapısıyla kendilerine önemli bir miras bıraktığını kaydeden Öztürkler, onu her zaman saygı ile anmaya devam edeceklerini belirtti.