Sonay Adem için yarın Meclis’te tören düzenlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Milletvekili, Çalışma Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sonay Adem, bu sabah hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Sonay Adem, bu sabah Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Sonay Adem, son olarak Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler’de Genel Sekreterlik görevini yürütüyordu.

Eski Parlamenter Sonay Adem için yarın Cumhuriyet Meclisinde tören düzenlenecek.

Tören Meclis Genel Kurulu öncesinde saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meclisindeki törenin ardından merhum Sonay Adem’in cenazesi Gazimağusadaki Lala Mustafa Paşa Camiinde götürelecek.

Sonay Adem burada kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

1957 yılında Baf’da doğan Sonay Adem 1975 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu.

İstanbul’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, politik nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Ardından, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini tamamlayarak İktisat bölümünden mezun oldu.

İstanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği’nde yöneticilik yaptı. Kıbrıs’a döndükten sonra CTP’nin örgütlenmesinde önemli görevler yaptı.

CTP’nin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 1984-2004 yılları arasında da 20 yıl süre ile Mağusa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

1993’te politikaya meclis çatısı altında devam eden Adem, aynı sene yapılan Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçilerek meclise girdi.

6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde de aynı partiden seçime girerek başarısını tekrarlayan Adem, 14 Aralık 2003 Genel Seçimleri’nde de Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Gazimağusa milletvekili seçilmeyi başardı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimleri’nde yeniden Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den milletvekili seçilen Adem, 28 Nisan 2005 tarihli CTP-Birleşik Güçler – Demokrat Parti Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sonay Adem, 2017’de CTP’den istifa ederek Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçlere katıldı.

BRT